В Обнинске опровергли слухи о массовых ожогах от горячей воды

Власти Обнинска опровергли распространённую в Telegram-каналах и некоторых СМИ информацию о том, что якобы 20 жителей города получили ожоги из-за чрезмерно горячей воды в квартирах. В пресс-службе городской администрации заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Со ссылкой на данные КБ №8 там пояснили, что за декабрь и январь было только одной обращение по поводу ожогов от горячей воды.

Напомним, в декабре мужчина умер после того, как на него из крана полился кипяток.