Где в Обнинске вывезут снег 21 января
Работы начнутся в ночь на среду.
Водителей просят временно не парковаться на следующих участках:
- с 4:00 - ул. Калужская (вывоз снега),
- с 4:00 - путепровод над трассой М3,
- с 8:00 - ул. Курчатова - ул. Победы (от мемориала «Первопроходцам атомного подводного флота» в сторону памятника Л.Г. Осипенко),
- с 8:00 - ул. Курчатова (автомобильная стоянка м-н «Малыш»),
- с 8:00 - пр. Ленина (автомобильная стоянка напротив Треугольной площади),
- с 8:00 - пр. Ленина (автомобильная стоянка у «Дом Ученых»),
- с 8:00 - ул. Калужская, ул. Аксенова, ул. Ляшенко, ул. Энгельса, ул. Белкинская.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь