-8...-7 °С
Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 21 января

Дмитрий Ивьев
20.01, 15:32
0 190
Работы начнутся в ночь на среду.

Водителей просят временно не парковаться на следующих участках:

  • с 4:00 -  ул. Калужская (вывоз снега),
  • с 4:00 - путепровод над трассой М3,
  • с 8:00 - ул. Курчатова - ул. Победы (от мемориала «Первопроходцам атомного подводного флота» в сторону памятника Л.Г. Осипенко),
  • с 8:00 - ул. Курчатова (автомобильная стоянка м-н «Малыш»),
  • с 8:00 - пр. Ленина (автомобильная стоянка напротив Треугольной площади),
  • с 8:00 - пр. Ленина (автомобильная стоянка у «Дом Ученых»),
  • с 8:00 - ул. Калужская, ул. Аксенова, ул. Ляшенко, ул. Энгельса, ул. Белкинская.

снег
