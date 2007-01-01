-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске открыли каток в Городском парке
Обнинск

В Обнинске открыли каток в Городском парке

Дмитрий Ивьев
20.01, 12:13
0 120
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Его площадь составляет 1300 квадратных метров – это самый большой каток в наукограде.

- Каток у Дома ученых тоже работает, он открыт до марта, - рассказал во вторник, 20 января, глава Обнинска Стефан Перевалов. - Для тех, кто хочет кататься рядом с домом, залиты площадки на ул. Энгельса 26, пр. Маркса 73 и ул. Долгининская 6.

Он отметил, что это прекрасная возможность для любителей спорта и активного отдыха.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJFbDRiWGRIajB2azVXUDBMRGlhK2c9PSIsInZhbHVlIjoidTBzcDRxWU93Y2dLM3ZhNWl6UHZFMTgwMnVtd3lXVWNJRDJSQXRURk5RL3RLOW9LQUVSbEJERzBGNjloZmlkWmRSWFk2VythY2RHSDMwUXBnV2JQcWlBU0ZMV3I0K0IySUp3bXNrRzk5UHN4T0pMZ3pFeTJHVDVnb0czcmZlQjFqSVZnamJYTk9VU0UrbEdnbUtKYXNObHU2Q2xRb3NJNXVoZVNzMTcwbmd0TWNHZFdQZEMyNS9xNThnbS9KeFI3N01FMnZEc1FrOElZUmp0U0M4cWFmeDczS1FsMzErOHNrRlhWRUkwcVNybDNwTkVxZlpGeUczcmdoZ1Q3Zk1MTXZnMndwWnoybk1jY1JvVWtDUE5GQW1oUDh2UzNOMGJmZDM4VG9NcTY0THRQd1VBME1NdFNGclJWMWY0S2pNU3Rsc2VlUzlxdExweHNJZ285bHc3bjZ6TDN4VllvZzlMR09xSkdtSmJxRkt3cnR2M1pCa1pnVjUveXFhT3Z1MU12YnhTMk5aLyt4eGVkM2ZJbk5HU0R1dldQUXdKOHlVYnBzM3lZcWg3Y0piMGRJWHdKSzJGendZOWEzMEE1dlN5MCIsIm1hYyI6IjJhNWZhNjZiMTgzMDAwN2QyOGU0MDAyZGRkNzM0ODhmZDdlN2Y1MDdiMDU1MGVkY2EwMWQwNjFkNTdjMmVmZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdaOEs0eWY0VHpoUFA2Znlya0lCUWc9PSIsInZhbHVlIjoiYjhhMFpubFpVdSs3SENhVHlvVEcvU3dqQzhmeHVuNlFteGp1QU91ZUE3b1R5SXgyNGJ4ZW5ZUlU3SzNucGhEdTQ5UHBhano3bUpkSWpLVlVKV1N2OUpxdG8rZ0M2MlNZMkhEQWI0ZmtsdXJrdXpQYkVSZDVvd1RCeFpNWGgwUDdsdFlybVA1M2dta004cVBna2hnbVhBR0hwRm5Nb09ENVZqR3IyTllFdUV4L0I4OVNTL2lvVjY3TVM5djlteVExZ204aENxTVRZamF4L0prOEprWjBFaEQySWN3MS9XVnR2anhZVjdPam5lclQ0UTUvaUxHMzh0SXJWZUluOC9UcENpeDlXNFloZEFIZisvd3NOVjAvV2VmOU15RndnQ05scFlzQ0Zpcm8xcDdRU3YyWUhCdk96ZnpQNkwxMndBMWY3N0hoRkZPSk9memQvclROLzFlRForUEF2SFNNQ0JWNmd0d2JwTFlDMXRMOUM5eWZNeVdPZ3p5OFJEY21vUFU5YXJDZS9kK0xteDllcDhxQWJNNkVXa04wYVFEd3ZuOFd5NFUvdXFIQ2hLZ3dlK081SEppRkgxVytUNFNIcjN2WlVZVkZ2Tkd4V1lXZlhrV2tlNFBoZzU4M2xQZUpTNUQ2K1JvTkRaR09raEN4SkdQY0x3bmY2cGpBV1VaU1FMVWVOT1NqWVVacUtOdnlaV1FmRklNcGF1eEJhbUo1dE5VeTRtMW1oNWc0dGhjcU1yRUtIenpack5OZnVBaDdJV1dMeW5NT0UwYUowZmxSUGE2THAyVnNBQ0FFOUZmbFpjMlBZdnByemcvR2liK1F5UkFseFFpcC84bEFGL2oyUzlzaCIsIm1hYyI6ImMyNTdmMTY0YTY5N2I1MzM1NThkZTUxYTY3OTdjOWY3YjY4MmRkNjhjNmRmNzA5Yzk3NTNlNTQ1Yjk2ZDhiMzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+