В Обнинске открыли каток в Городском парке

Его площадь составляет 1300 квадратных метров – это самый большой каток в наукограде.

- Каток у Дома ученых тоже работает, он открыт до марта, - рассказал во вторник, 20 января, глава Обнинска Стефан Перевалов. - Для тех, кто хочет кататься рядом с домом, залиты площадки на ул. Энгельса 26, пр. Маркса 73 и ул. Долгининская 6.

Он отметил, что это прекрасная возможность для любителей спорта и активного отдыха.