Опубликовано видео с убийцами на вокзале в Обнинске

Как мы уже рассказывали, двоих местных жителей подозревают в том, что они до смерти избили 35-летнего мужчину.

Тело на тележке из продуктового магазина они привезли к станции Обнинское и сбросили на железнодорожные пути.

Эти действия попали на запись камер наблюдения. Видео во вторник, 20 января, опубликовала транспортная полиция.

Подозреваемых оперативники задержали в парке.

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.