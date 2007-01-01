-8...-7 °С
Обнинск Опубликовано видео с убийцами на вокзале в Обнинске
Обнинск

Опубликовано видео с убийцами на вокзале в Обнинске

Дмитрий Ивьев
20.01, 12:36
Как мы уже рассказывали, двоих местных жителей подозревают в том, что они до смерти избили 35-летнего мужчину.

Тело на тележке из продуктового магазина они привезли к станции Обнинское и сбросили на железнодорожные пути.

Эти действия попали на запись камер наблюдения. Видео во вторник, 20 января, опубликовала транспортная полиция.

Подозреваемых оперативники задержали в парке.

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

