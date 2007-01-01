Опубликовано видео с убийцами на вокзале в Обнинске
Как мы уже рассказывали, двоих местных жителей подозревают в том, что они до смерти избили 35-летнего мужчину.
Тело на тележке из продуктового магазина они привезли к станции Обнинское и сбросили на железнодорожные пути.
Эти действия попали на запись камер наблюдения. Видео во вторник, 20 января, опубликовала транспортная полиция.
Подозреваемых оперативники задержали в парке.
Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.
