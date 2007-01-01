-8...-7 °С
Обнинск

К калужскому селу восстановят дорогу

Дмитрий Ивьев
20.01, 12:12
0 282
Глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов 20 января рассказал о встрече с жителями села Соловьиные Зори. Здесь скоро должен появиться гостиничный комплекс. Старт работ намечен на май.

- Есть вопросы по проездам к рядом расположенным домам, так как инвестор покупал общий земельный участок, - пояснил Парфенов. - В прошлом году наложили сервитут на проезды. Жалоба от жителей была по их перекрытию. Ранее дорога проходила по земельному участку, который немного не вписывался в общую концепцию туристического проекта. Решили, что от дамбы до строительного городка инвестор сделает дорогу за свой счёт, а за счёт округа восстановим альтернативную дорогу.

Также будет решаться вопрос по переносу столбов. Инвестор в рамках проекта готов заменить воздушные линии на подземные.

