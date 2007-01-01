-8...-7 °С
Обнинск

В Обнинске до смерти избили 35-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев
20.01, 12:04
Во вторник, 20 января, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о задержании двоих подозреваемых.

Труп нашли в колее железнодорожного пути станции Обнинское.

 - По версии следствия, в ходе конфликта злоумышленники подвергли мужчину избиению на территории Обнинска, - заявили в СК. - После чего, с целью сокрытия следов преступления, в тележке продуктового магазина переместили тело на железнодорожное полотно станции Обнинское.

 Подозреваемые арестованы. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

