-8...-7 °С
Обнинск Жителей Обнинска предупредили о слишком горячей воде
Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о слишком горячей воде

Дмитрий Ивьев
20.01, 10:57
1 374
К концу недели морозы могут усилиться. Из-за этого котельные будут подавать в дома воду с большей температурой.

- В большинство домов Обнинска горячая вода поступает напрямую из общей отопительной сети. В сильные морозы температура теплоносителя котельной может превышать 100 градусов, - пояснили в администрации города 20 января. - Чтобы из кранов не лился кипяток, в домах установлены терморегуляторы жидкости, за работу которых отвечают управляющие компании. Но, к сожалению, не везде оборудование функционирует корректно.

Обнинцам советуют сначала открывать холодную воду, а потом добавлять горячую, а также осторожно прикасаться к батареям и полотенцесушителям.

Ранее в Обнинске умер мужчина, на которого из крана полился кипяток.

