Обнинск

В Обнинске прорвало трубу

Дмитрий Ивьев
20.01, 08:59
Коммунальная авария произошла в районе перекрестка Пионерского проезда и улицы Шацкого.

- Утечка перекрыта, ведутся подготовительные работы для проведения в ближайшие дни ремонта, - сообщили утром во вторник, 20 января, в филиале РИР. - Водоснабжение потребителей осуществляется в обычном режиме.

Там пояснили, что в связи с перекрытием участка водопровода в домах по улице Шацкого и Пионерскому проезду возможно временное повышение показателей мутности холодной воды.

