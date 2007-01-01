В Обнинске прорвало трубу
В Обнинске прорвало трубу
Коммунальная авария произошла в районе перекрестка Пионерского проезда и улицы Шацкого.
- Утечка перекрыта, ведутся подготовительные работы для проведения в ближайшие дни ремонта, - сообщили утром во вторник, 20 января, в филиале РИР. - Водоснабжение потребителей осуществляется в обычном режиме.
Там пояснили, что в связи с перекрытием участка водопровода в домах по улице Шацкого и Пионерскому проезду возможно временное повышение показателей мутности холодной воды.
