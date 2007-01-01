-9...-8 °С
Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 20 января

Дмитрий Ивьев
19.01, 16:11
0 179
Городская администрация попросила жителей убрать машины для вывоза снега во вторник:

  • с 04:00 - пр. Ленина (вывоз снега ГДК);
  • с 04:00 - ул. Цветкова (вывоз снега с автомобильной парковки);
  • с 04:00 -  пр. Ленина, ул. Пирогова, ул. Энгельса, ул. Борисоглебская, ул. Белкинская, р-н Заовражье.
  • с 08:00 - пр. Маркса, ул. Курчатова, ул. Славского, ул. Антоненко;
  • с 08:00 - ул. Курчатова (вывоз снега с автобусных остановок, въездов/выездов из дворов);
  • с 08:00 - пр. Ленина (вывоз снега Дом Ученых).

