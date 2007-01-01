В Обнинске проверили мигрантов

В городе прошли очередные профилактические рейды, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. Сотрудники МВД, патрульно-постовая служба из Калуги, бойцы Росгвардии и добровольная народная дружина проверили места, где живут и работают иностранцы.

Полицейские уточняли, есть ли у приезжих разрешения на пребывание в России, работу или учёбу. Всего в ходе проверок 27 человек были доставлены в отдел полиции для оформления документов. Их дактилоскопировали и внесли данные в базы МВД.

По итогам рейда выявили 10 нарушений: иностранцы находились в стране с просроченными документами или без необходимых разрешений. На них составили административные протоколы.

Подобные проверки обещают продолжать.