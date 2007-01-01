В Обнинске проверят работу трёх управляющих компаний
В понедельник, 19 января, прокуратура Калужской области сообщила о согласовании проведения Государственной жилищной инспекцией области внеплановых проверок трёх организаций, управляющих многоквартирными домами в Обнинске.
По данным ведомства, на эти организации есть жалобы от жителей на завышенную температуру горячей воды.
Прокуратура области согласовала проведение проверки в отношении всех трёх организаций.
Ход и результаты проверок прокуратура взяла на контроль.
