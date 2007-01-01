-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске проверят работу трёх управляющих компаний
Обнинск

В Обнинске проверят работу трёх управляющих компаний

Евгения Родионова
19.01, 15:28
0 288
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 19 января, прокуратура Калужской области сообщила о согласовании проведения Государственной жилищной инспекцией области внеплановых проверок трёх организаций, управляющих многоквартирными домами в Обнинске.

По данным ведомства, на эти организации есть жалобы от жителей на завышенную температуру горячей воды.

Прокуратура области согласовала проведение проверки в отношении всех трёх организаций.

Ход и результаты проверок прокуратура взяла на контроль.

Новости по тегу
жкх обнинск
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlQQ1N0MHJ1clNxS0ZRUWJHcm15SWc9PSIsInZhbHVlIjoiUDRMenRXcEJpUit6UGF2bm1sNm5VR21SMHdtSGhkL2xvdEhEQUQ3eDkrdGVrd0FnMk9TODg1UytKdDJ5RWZ1d2pORUIrVmNIR3NxSnlqSnRzTTFHajVMRkFycWwvZGtqdkxDNEZXMmxxY2kxT3NjdlhKWWkzSFQ5NFdHdHhkWkpXZm1qTXNPZk1lUjc0Mml2a0kwOFR3WFR1dElYK2Z6OVNqSU9RMDdGT2dPY1MyS3djc2JsUHdGdk53VDhnK0M4cGl0TzY0ZUtIa3MydDNXRW5OZ1lUUmxvZm10MkR2WjhuVGR0TzRvclJuNWFOWERuUjNZekRtYld3Y3lIVURuME9DS3BSWSs3NkxvckpWd1pKUURFQkRPaWZBMmt3Vk5DUVdCQ1d6UUpzYW5ZbGt2QlYvWitYeHowaGtrUEl2a0YzdkJlUEIycmRvZWEzRTUzc01sRThUSnlvVHpSNlE5MUViWFBmMFptV3JRVEtmR1ZVOEdReXV2em5KNzNwa1FYd3B0SmpVSFkxUCsvTmExeUZGMTMvRjBoR1hJdXduMjBSaGRkMDlDSW9QL2llTFAwWjZtaU5aS1pJWVQrSm5SeSIsIm1hYyI6IjdkZjg1ZDZhOTA2YjMxNDA4NWJhODI2ZjYzOWNhMGJiODg5Y2ViZTEwYjcwYTliNTUyMmNlNjFjODhkOTNkZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjU4ZE5DVXdLWWN6cm90M09OeE8vSlE9PSIsInZhbHVlIjoiNnh6U0VGNEN1OVQzT3pEcnJ4cEQwayt2R20xYmt5aWN6WnY4M25nRmYrRHduT0ZLRi9hYWo5S3RLc2pWZDdHUXdCVnJjODBvYXc2cXY1MXFjWlpYZWxhR0MwSC96N0dJT3R0NVc1bjhXKytoZzJuMG14aHdMakRUZXhScFBsa1dVNU51bGtPTlhxd0VXbVpoSGhtRGo1TzNMYnBBczAvYklCYi9Sc2Rqdmw2VTVBdndoR2MrMnZVUjdwSDBFTjVmVzBrNVdYdkNuWGluSVp5QlpjMFhHVURpWlpWUXNhMHg2VERiTlN0bzk5LzBFNFljN1FKa1lzVDFXelV3cDZKSUtvdHdWNThZNEVQSExNdFBQa3hBWjNVMFZmTnM4a3lUYW5ucEUrb2lNdzJvTUNtZnZwM2tKRUlDRVlYaFo5NzNmcnhkUENLNW8rSkx6RFJ0SlB6KzFva0Rva2Z3N1VBL082cU1VRThLN1cwdkg3YjlqRDUvVmlHbmJVSmtCM0VRc1QwVmZPTjVJdytRN0NaK0lUS0QxeTNzYjVoOHAwRW03WGNuVXEyMUlNQjduUThBY3l6YWNtMTIvcFpUdHAyL2NsWFZMaHovN292TVJ6NEhpU3l1N2pwMHZraHpOT2JUWmtnMEx4MHFXQUl1RE9RWGtuQlp0N05jWFZncDdDL0RhQk16Q0dpYlRsdkVqZnNDc1ZIK2R1YkNyQkZpMVFaNldXZk04b2lsZTlwVGwwY2VDUWg1SDI0cS9tUWROSmVLZHQvOUVFN0lwM0xXTjNFeUJnM0EvTHVmOWoyZ3JVQUJGK1JtMW44eDZlNUpnSlZPejdtWDhjdWxMQk40OG5hdyIsIm1hYyI6ImFkOGRlZTZiMWE4OWNmMWQ3MDdmNzZkMGJmZDI4ZDdmZGZhZTllMDgwYzAzODVjMDA1NDA5NWU3OGU3MzYzN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+