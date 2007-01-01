-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске проверяют управляющие компании
Обнинск

В Обнинске проверяют управляющие компании

Дмитрий Ивьев
19.01, 14:00
0 286
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Глава города Стефан Перевалов 19 января сообщил, что работ по уборке снега и наледи впереди еще много.

- Но уже сейчас хочу поблагодарить наши коммунальные службы и те управляющие компании, кто ответственно подошел к работе в это непростое время, - отметил он. - Есть и те, кто не справился. По итогам проверок 11 управляющим компаниям внесли представления. На 2 УК ГЖИ уже возбудила административные дела.

Чиновник также попросил жителей наукограда оценить работу своей УК.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJUZTNtUGhNZ0xqQzZrb1N3NXZwYlE9PSIsInZhbHVlIjoiRnNyU3JBZ3VJNGhKdGIzWHI1VDFsNHoyTXNWNXl0Rm9ZVTk5ZTBHdEY0YXlPYUluVGJZeEt6SkMvUmlqbG5CRTA1M2RDMUpkNXRwd3NEcTFuSm9zbkhYeklPY0FoaVE2TENoTlU2SlUvSndFUWlqcVhqZDZqQXdNM2xHL0Jyb3B0WHhDYlh4Mk5ONGJPWDhMNFdncVE0OHd2Q3NqRW1wOXhqV1d0ZCtlazR5dllkb2JGR2xaN21NY2NtK1FnZjhtUFo3Vy8vQlJ6a2djZ3pjQjU5bjFmaERpWGJNZ1ZzckJqUE84SlpVTC9zRXFlNEhhTEhINlBmbXY3UUEwdGxVcGFRaDFGM3k1dlhjcEw5UzJ2QngrTFJXWCswdzZLWXZQQ3hsUDIyQkFYZlI1VkZSMUVqdmpNaEVKNWRhdGxVZHFxWjFWTFkrN3FSNkRLMkJ1aENCQVFtN2dYQXo3eUNHUFJBVEZsaDFOdkN4ZysyNnMvaUQ0ckxsaktqcjlTNTl0cWk5Mnl0eWlNTW14SFo4cG9KNEE2dk96WTZqUjROWEZndFRvNmwzcjRpRWUzaGpscGkxWXNHR3JmbDhFNGJlTyIsIm1hYyI6ImQ4ZjdhODI1MDIxMWQzMzQ3MmMwZmY3NWVmN2QwNzI1ZDliNTBiMGE0YTJiN2JlYjM4MDMzODdiMTY1OGIwN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlF5VXZnd01JdlRaenVNT2dzcERjUHc9PSIsInZhbHVlIjoiV3BZcy9iNHlGay9rMGJ1VVAzWXJOUHZUQTRSNjBDVjFPSGEyQi93YkhlZmx4bHZzWHVBUDVmS0VUbGRWK2psV1Q5ckd2VW54MjdPVUZPRTAwZ3l3QTRLb010RzJiUUE1eGJTbWVlaDB1bDUveVhrbTF0MCtHMjdGVUF6TlM2SUtLNDJpeUFCdlZMQ3U4ZE9zeVpnVkdLZEdjNk5vYktQcEU0Q2ZHSlh0TFI2M05yN2VDWkxKam9qaVpEYjNCSzhJUERVOTBVUWc2ekpKS1I3YnFjbUdwYi9WMWRvbk1sUlN3cENQZ3QwSVFycXdyTmVzUGswdW9UcEVIbnl2Y2c0OU8xamNVOS9UaVc5YlczVnczMXZQQ01mZ2FVamh6cjZzWUY0ZkgyejQzb3hPSFlVVzZ2TjRCazlyWmlnZWJkSGtHaGtEcVFPNkhyMi90Z1pFMVNpQVFIWFZ6OWszc0crdVdQRWVTem1aR3QwVVJyZlZiRXZmTE9XM2Rtclpyc3Y1UkxIemJESWdlYk5Tc1Y0dkYrL2dOTHlWQ1hTOUxyenRybHBkbGJnV24wKzlWV2FxTXlFUmRCd3hDR3ZCcnBnemlUVm9BNUZsY3Mxcks1MUtYTlByNm8xZk04aXp0UnlYL1hsUjljTm42ajZBMlBIU1pnS1JFMXkvd2JaQnBlelU0dlpXNUJSd2pIZ3FlcXBGaDRVVWRKNTFMY0lJN1UzMHNMVXhBYWVwUk9zbDUvcERWREowaGE5ZmRGSlJGQmh0andBbWdFczU0TnU2UEFFRFd4dmRuSWUvTldOcjRaNkY4SklyTFJhRFpCVUpUb3lQUmdKaHJoVG1vUkRLa2tBaCIsIm1hYyI6Ijk0NGRkOGU4OWUxODY3YjYxZjUxODlhZGQ5YjZiY2ViZmM5ZDdlZjQ1YTE3Nzc5Yjg0MzFkMjYxNjlhNjMzODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+