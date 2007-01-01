В Обнинске проверяют управляющие компании
Глава города Стефан Перевалов 19 января сообщил, что работ по уборке снега и наледи впереди еще много.
- Но уже сейчас хочу поблагодарить наши коммунальные службы и те управляющие компании, кто ответственно подошел к работе в это непростое время, - отметил он. - Есть и те, кто не справился. По итогам проверок 11 управляющим компаниям внесли представления. На 2 УК ГЖИ уже возбудила административные дела.
Чиновник также попросил жителей наукограда оценить работу своей УК.
