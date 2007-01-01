-9...-8 °С
Новость дня Обнинск

Долина собирается провести в Обнинске концерт, оказавшийся под угрозой срыва

Дмитрий Ивьев
19.01, 14:18
0 766
Несмотря на риски отмены, певица Лариса Долина официально анонсировала два мартовских концерта — в Обнинске (8 марта) и Брянске (9 марта). Информация о них появилась на её личном сайте, хотя ранее афиши были доступны только на платформе «Яндекс.Афиша».

Ранее сообщалось, что выступления могут не состояться из-за крайне низкого спроса: на момент новогодних праздников было продано менее 10% билетов.

По состоянию на 19 января ситуация немного улучшилась — в Обнинске реализовано чуть меньше 20% мест, в Брянске — около 15%. Однако часть билетов, вероятно, забронирована организаторами для бесплатной раздачи или обмена на рекламу, поэтому реальное число платных покупок может быть ещё ниже.

культура
