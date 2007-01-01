-9...-8 °С
Обнинск

Лариса Долина официально подтвердила концерт в Обнинске

Дмитрий Ивьев
19.01, 12:05
0 575
Певица Лариса Долина добавила информацию о предстоящем выступлении в Обнинске на свой официальный сайт, тем самым подтвердив проведение концерта, запланированного на март 2026 года.

Ранее афиша мероприятия была доступна только на платформе «Яндекс Афиша», что вызывало сомнения у поклонников в реальности события.

Выступление пройдёт в Городском дворце культуры и станет частью юбилейной программы, с которой артистка впервые выступила в Кремлёвском дворце в день своего 70-летия. 

На данный момент продано около 15% билетов, цены на которые достигают 8 тысяч рублей.

18+