В Обнинске начали сбивать сосульки

С наступлением похолодания в Обнинске активизировались работы по удалению наледи и сосулек с крыш зданий. Глава города Стефан Перевалов подчеркнул, что скопление льда на кровлях - это не просто зимняя неприятность, а реальная угроза для жизни и здоровья горожан.

Он обратился к управляющим компаниям с требованием не дожидаться жалоб или официальных предписаний, а сразу приступать к очистке крыш и козырьков. Особое внимание нужно уделить тротуарам с интенсивным пешеходным потоком и подходам к социальным объектам — школам, больницам, поликлиникам.

Горожан он призвал сообщать об опасных участках.