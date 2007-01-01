-11...-10 °С
Обнинск

В Боровке осудят предпринимателя за кражу денег при установление уличного освещения

Евгения Родионова
19.01, 12:30
0 142
В понедельник, 19 января, прокуратура Боровского района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту покушения на хищение денежных средств при устройстве уличного освещения в городе Балабанове.

По данным ведомства, мужчина совершил покушение на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

— В мае 2025 года между администрацией Балабаново и индивидуальным предпринимателем был заключён муниципальный контракт на устройство уличного освещения по улице Лесной. Индивидуальный предприниматель в акте приёмки указал стоимость выполненных работ в размере 881 тысячи рублей. Фактически стоимость работ составила 337 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура района взяла ход расследования на контроль.

