-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске перекроют воду
Обнинск

В Обнинске перекроют воду

Дмитрий Ивьев
19.01, 10:26
0 164
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ремонтные работы на водопроводной линии пройдут во вторник, 20 января.

Они начнутся около 9:00 и продлятся примерно до 17:00, сообщили в филиале РИР. Холодную воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Красных Зорь, дома 18, 19, 21, 22 и 23.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJMVXZhZFE0M1NhUnFIdzgxYzhtYmc9PSIsInZhbHVlIjoieHljOGdROVZKS1ptbzFSQ3QzUm83S1N1RzVrUmNRQ1JtN2IyVVh6dlkwbU9TQ0VObERZZXV2cjBlM3VremVPdEFwU25IRjhrMlRaZlpuQkRuRFU5RjB6T01Wb04vLzNnekVUcXRCM2tjYW1tbmt3NExqbVpIWUZMbzRpZCt0N1o5OEFUNTMzdGVjSHRXcm9SS2ZtanVXWlpjMFk2MDNMN0lSWWZKRWl6RE85dzFuTHd5NmdmOGgrRFFXdTBrSTZxZmJiRUx3cnhuaUZzOFV6Y2x1dTFQbnk4cW00VE03YUNrMko2SnRNY05PaXhnKys1a0ViUm8vRERBUnpaRjgydEwyRlc1ZTRHSWljTWhRei9VSnc4NHk1RVozSWxNS1RhT25PejQ5TGhWeWdIdU93OC9nUmZlY0lPU001UkNDdGplZ0RmSHlyVS9lMi9Ja0pPL0E0RmhraEQ3U2tHaWtMVlVxZ0hxTVN3QjFoRWRBQlpDRnlSNXRueUpMdzUwbmNIQWtWakxSSmhTREU2dzNUVE81ZE9Td3FQcjFmWldwTzI1MHFBZUlMYTdGNk5vN2grVEhhM3U1U212RVhQNWJVTSIsIm1hYyI6Ijk1ZDAyM2Y0ZTY1ZjQ1OWVhYjJhY2I3NWQ3YThhNzM3ZDJlYTgyZWU0MjUzMzNlOGE3ODQ0YWE5Y2ExYTcwODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNrK1Y1SjBTR3FmQmtiTU5pbnZsdmc9PSIsInZhbHVlIjoiaDV1dVp1ZU1Tc00ySm14eEE5KzUzeE1oTGlrQVZkTFFiRnIyanhCa0t6dUViczlkbEhJZWp1NzZGbEJFek0vZXgrQVFVcnpHS2lYek43NjErenlHcy84OXdIRG1nVlpRMlJkbzFzNVJBL3dldXJ0eWFibm5sM1E3bDdkd1BJaFhPZjlRZ2NweE5zNzNxdVBnbitrZGJRN08wK2hQcktjZzR6OE16M3I3K3BiVXNRaFpFeHZka3RYODBZZjRrTUtMMHB5V2gxNUR1eE9SbHFhbXAvdmdRbXZWamhsTnp0WmpNYkRvb2xaNThyNEtWOVlWcFg1NlpsQW5WY0E3WmxIWE84QUdwZUwxTlE3U09iQlM0ZnNWcUh5cUV3UTNGNTl4MkxRTmVJVkdhT3dsZUhNVXlHOWxUU3hwdGVRaUNaZ0loNW5OSlh1aDJKTlVRY3VTTGdsSW8zdFUvalFVc1pwdUp0YVRLS21DQ3pLdGVsQ1FWL0tWbFhtWEltQVBYdng3T0JEVjhxVHBWdnp0U1BBam5vQjJndjJOQUx2RkJ0L3NCcng5ZDRxd1dQNUpQdExhdm1OYzRETVhYYkZka3QyRU1BS3JURGFvOFgrbkFCaUhTc0I1c2JONTNDczVZaXFrVHREbDF4VHhnUmVNRkpCOTE0TTl4alRNalZ2eHRRZGNaVjAvZ2o0a2EyNnJ1M04zZHd1aEozbGkyb3RlS25wck5LMlBXZ2hCVXl2VTN5K29CZjMxdFhCT2JLTis1TnVET2NHN2F3eTR2bzNSTVVtbVJvdDZ0SVNwQ2ZnV1JDNEY1ckxBeFhwek5GYnZhaXZKSG52Rmd0d3dkWW1pc3dYNSIsIm1hYyI6Ijg3ZmUwOWU3NzlhYmFlYmI1MjBlMTBmNWI2ZGY0M2Y5MzExMTY1ZDg0ZDg2MGZkOGM1MTZjOTk2MTQxMzI0MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+