-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровском районе полиция проверила 100 иностранцев
Обнинск

В Боровском районе полиция проверила 100 иностранцев

Дмитрий Ивьев
19.01, 07:31
0 192
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужские полицейские провели рейд в Боровском районе, чтобы проверить, как иностранные граждане соблюдают миграционные правила. В ходе профилактических мероприятий было проверено 100 человек, находящихся на территории региона.

Сотрудники МВД, патрульно-постовой службы из Калуги и бойцы Росгвардии проверили, есть ли у иностранцев разрешения на проживание, работу или учёбу в России. Также всех дактилоскопировали и сверили по базам на предмет участия в преступлениях.

В результате выявили 22 нарушения. Чаще всего иностранцы находились в стране с просроченными документами или работали без разрешения. Некоторые даже предоставили ложные данные при регистрации.

Четырём нарушителям уже назначено административное выдворение за пределы России - их поместили в центр временного содержания иностранных граждан.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlGR0Q2ak84WVFpQms4emJNcUpjZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiR0UrWDQ5OTdKaHhBUUUxc3ZEZ1VaOXZkV2FOdU54aWw2eCs5MjQvZjFtaWthZUFjQmpKUjhROE5lM3NFZG5nVzJzOUlwSGRtMjNzK2dQYzNjVlgvY2cwb2k3KzR6NXFmd1VpcWd1cjhjY0w4ZWw3ZEJTNlM4TTdFcDA5SDQyNWlOM1EwenNyQlhCV205R1BIWEFSckNFMXRmRisxRkxoQ1JxNUZGNVpBa2MwcGxRSlpUWjBnNzFzUHVjdll3WFkrMmRrN2ZSakEzS1RCRmQ2N0lRVzY3cmozMEpXVVk2ekE4dnFXSjFWdU1XL0NmRGNmL3N6M0VNdnE1bnM2RWNIQmxPSE5XMFhYVGY5VTBBWFdyMEtGekRaZkNEOTJONFZDSE9tdzJCa284Q2JJdDdCcExqTzNkKyszQlVqME1sYXpGTU04aS9rODQ2cDBySmNvcmpIOGhnbVZtSUVRaTBxVTQ3Q0hndFZJWUpTLzB4ZWxZZEpoMjF5dGwxSFVyMkhiUDg0RHJDbDZMNVZLMGpCOFN1c2tueW5GZUhhNFNHdVlFZ3g3NVBHRzMvelVHekMycFUwRmNXUEYxRXdaVzhBZCIsIm1hYyI6ImZhNDJhYTY0NTkxMWUxNDA0ZWU5MzQyYTkyNzcxNjg5OGNjZjA0YjI1MTE3MmM3ZDljYTA0Njc0NjYxM2ZiMjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBFWXlDcnlqdEYvUlV1MlM0RU8vREE9PSIsInZhbHVlIjoiV3MxNGFrMzB5SFJqRUd6RlBHSXBlQjgzN2JtbCtrakYwNnozdGNONmdDKzZjRGlPM0NhdW9RSkNBTTRmUVB3amo4eVNyRmpxVVU1TWtSelFFTWtqdXR1aHNSa1JZeWpuTUhGcm5QOTFKbkEzTU1wNmk4WjVPTG5STDZteWNzenN0cFBHOWJCZHBHaHdnNUphb25nRlZEdUVMa2tpUVVVcHJzalExWEpoTzJjemF2YzBRUC9qcm4yVDAzbHJheWhPUlhXOGJLa0JBNHdKa0RqZDhzZzFiZktyZVVQK0szTERmVHA1ZmpRTVZ4bHR3ajc2cUk4Ylh1ejF1SVMrVkpYOGpoWDNRQzBLbUxVVXlrZ1FsZzY3Zks4OHQvZ1BlbGNWSWt4TWdlYTZDMnpDNXluVndZcDNNSTN1WldtOE4zWXFVZmFFWlhSOTNlK3hEZVl2bXFoMzJNRm9lS2xkTVZSVFFnUnl4T2ZHdkFsblkyRTFQbXBEV0cwc2RkU1U3and5dk9iVk1vb1NpWEVKUUUwQ0sxVzZ3c1oyVk81NHB6NnhsV1M2YXBjN0lvb3J6dUsyODVqWWlxZ2VlbWR5cnI2WVVwdWJZMEthazNESjZhUlVUUHlYWTBzbWZPVkxscWM1dXp2alJXNGRjTkwzRmd2dVcvUlJYeFdJbHI2OHFMNjljdm5FczhuRHVaVVpDRFhvR2pJLzI4RDk2NXJyYzc4cFZEbzJEOEJ2VUNYTGZnSVBYNHNxbktTLytQbnovQnBuUTZ2NHRDTElRdHVVR0xTRUl5Yy9ZUjVOZndUQzZZL1lJVXN4OHlsUlJ6VmNHN2NZWXZDYnFadi85Q250ellpbSIsIm1hYyI6IjRlNTFlMjczNDM4YTQ4ODYyNTMzOTEwYjdhZjk5MmNiOGYyMjgzMzNiMzRmNDcwOGU5ZWI3ZjM2ZWM1NTY4OWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+