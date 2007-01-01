В Боровском районе полиция проверила 100 иностранцев

Калужские полицейские провели рейд в Боровском районе, чтобы проверить, как иностранные граждане соблюдают миграционные правила. В ходе профилактических мероприятий было проверено 100 человек, находящихся на территории региона.

Сотрудники МВД, патрульно-постовой службы из Калуги и бойцы Росгвардии проверили, есть ли у иностранцев разрешения на проживание, работу или учёбу в России. Также всех дактилоскопировали и сверили по базам на предмет участия в преступлениях.

В результате выявили 22 нарушения. Чаще всего иностранцы находились в стране с просроченными документами или работали без разрешения. Некоторые даже предоставили ложные данные при регистрации.

Четырём нарушителям уже назначено административное выдворение за пределы России - их поместили в центр временного содержания иностранных граждан.