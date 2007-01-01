В Обнинске жалуются на вывоз мусора

В пятницу, 16 января, ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов.

- Замечания и жалобы справедливые. В городе должно быть чисто, - заявил он. - Часто спецтехника не может заехать во дворы из-за припаркованных машин и снега. Но предлагаю не в причинах разбираться, а продолжить наводить порядок в этом вопросе. В комментариях к публикации прошу жителей делиться адресами, где проблема еще не решена. Это поможет мне эффективнее организовать работу с оператором и управляющими компаниями.

Также он попросил жителей, которые ставят машину на парковку, убедиться, что они не заблокировали проезд коммунальной техники и мусоровозов.