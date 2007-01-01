-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске жалуются на вывоз мусора
Обнинск

В Обнинске жалуются на вывоз мусора

Дмитрий Ивьев
16.01, 16:53
0 168
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 16 января, ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов.

- Замечания и жалобы справедливые. В городе должно быть чисто, - заявил он. - Часто спецтехника не может заехать во дворы из-за припаркованных машин и снега. Но предлагаю не в причинах разбираться, а продолжить наводить порядок в этом вопросе. В комментариях к публикации прошу жителей делиться адресами, где проблема еще не решена. Это поможет мне эффективнее организовать работу с оператором и управляющими компаниями.

Также он попросил жителей, которые ставят машину на парковку, убедиться, что они не заблокировали проезд коммунальной техники и мусоровозов.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpLNUN4dGxNYnZGeTROcWMvdkpSK1E9PSIsInZhbHVlIjoiWU1nSXBiRWZCZkNiY21YcUVLRzgwUEpKQ1Q4b1hIM1JHMUNRaHBKSFplTnRCRGJhcnY1K0lTVWt6OHhMNUtyM1p3T2FKdVRaSmJPdmFhUmd0R3VPZ25rQmJ5MlRyWW51RU95MWI2cEw5MXNrUk40VEgvUzZwNnI5NTAzNUg0cEphdTFaMVovek0vNW8xSWF3UG1YNUZ4cWRZLzlieG5ZYjQ2K05QQ3dkMTBqNGRNc3dsdDRza2UwdEpNNFQ3ZzI5Ny9IVGE0UDkvVHUrUnp4bEY5KzF5SVZWWGdYMTdFOC95THhnMnhPU01WY3hHSTNOYzJqU3N1dWtBUEM2TXpSbmZNb1lncEZRSnRTSUR4am1SMmVuOUpaeW5EcFc0RDJweldsY0QwQ1hOL0RvRTNTVE5FM2QxVCtRTk12RmZoMXpiVWhJV0gzRzhSeFZoSVdPMkNncjlsWkVzOGFrQlFzM1V3UnBTRVJBR1hYMlVPME9PSTZFa01LUW0zZkNaZWZ2R0p1YWM3V3grY3M0bE8weTF2ak5Pd1ZQVjZvdjFOM1hnU2k3QTNwbDdlVWViUndiNWpqL1Azanl3Q290RTVlMCIsIm1hYyI6IjE0M2M2ZDdiMmU5ZTlkN2I0ZjVkMTg2ZjUyODdkNDkxOTdhOTUyNzlmNDMxOWU2MDU3OTBhZmViNDY2NzM5NDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBwRVF0UTJsYkozZlQ1MnVpL3l1WlE9PSIsInZhbHVlIjoiQlN5TGg1ejBqRGI0a1JWWVRaZTBzTno1NCtydThzZGdRdEhtT2loaGoyTi9MNHhOOGFqYyt3RHlZRUJyV1AySlBwcWhxeWVwZ01NcmgxRTdHaUNOUStoV1lCL241YWJpbHNQaEM5Z0s5L0svQ3Uzbk1jUTlhRk04TllObVRHSUExelFuYURCamZpSjhRZ3hVcVRDUGtyL2hRamVwY0FPOFlwUW9CVCtZL0lIUEhlNzYxMTFPWUdpeXB0Y3RrSnFDSk9jN0x2a3JlRnJ5K2hQanVJVVNiZlJaZm1nYS9mUythQW1nZG9kVlJuQWpDOEZIbHFEUWhTRzFkYVJKREhINmdXYThvQ1hMNzR2dENiMWtLdFlpT0NlWDVURW81N2p5d1hqU0EyWVA2cXF1RWROM0xPK2tVV25BTXMvU2dqejhhcUE1cGo3TkI1S3J5cHVEbFdMWWZUWStGN3ROa3pERzViMWZBS2lpbjEybVFxRXUxMzlXdGIvckZnRXBmdUZyNVRiT09TVFJZeFp6dFM5Z2g3c3RERnc4cnFUT0ljU1V3NWRSNDZlYTcvd3UzTU8ybEhoWER0eDlNVFo4a1d1cWZsaTFsYU5zTjMrcVo2MGFoUHk3ZmVnOURhV05QdzFzV2RqVERBcU9UY2dubnIvMEhOM3ora0Jzdm50ZnJpYjE4WmZSYXVHUjdHZkEreThqSTNjNEMxVWp6WFRUZDZJT2JvT1phbmtObXBHVFhTcFVsRSttM3Avd0c2N0NPWHZCc2cwMW13bXJndGtLWEZrUTBMUTJBUE1rc2M1N0VXdFFkUU9lUDg4a3RFZ3NZUTR1UC95a1ZrOXV1NUkvNkgvTSIsIm1hYyI6IjIxYzE5ZDQxMTk2MTU4MTdjZWE4OWM4NWU1ZGJlM2IyZWIzMDBiZmMwYTgwMGRiMjNiNmI2YjQ5NTk5MmQ3NGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+