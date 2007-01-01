В Обнинске просят убрать машины для вывоза снега 17 января
О предстоящих работах сообщили в МБУ «Благоустройство»:
- с 04:00 - Путепровод через ж/д пути;
- с 07:00 - Дублер по пр. Ленина д. 221;
- с 08:00 - ул. Мира (от ул. Курчатова до пр. Ленина);
- с 08:00 - ул. Мира (от мемориала «Вечный огонь» до ул. Курчатова);
- с 08:00 - пр. Ленина (от остановки ИФЗ в центр).
Водителей просят не парковать машины в указанном районе.
Также коммунальщики сообщили, что сегодня с 20:00 до 07:00 будут вывозить снег с автобусных остановок и пешеходных переходов.
