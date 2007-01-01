-13...-12 °С
Обнинск

В Обнинске просят убрать машины для вывоза снега 17 января

Дмитрий Ивьев
16.01, 16:50
0 153
О предстоящих работах сообщили в МБУ «Благоустройство»:

  • с 04:00 - Путепровод через ж/д пути;
  • с 07:00 - Дублер по пр. Ленина д. 221;
  • с 08:00 - ул. Мира (от ул. Курчатова до пр. Ленина); 
  • с 08:00 - ул. Мира (от мемориала «Вечный огонь» до ул. Курчатова);
  • с 08:00 - пр. Ленина (от остановки ИФЗ в центр).

Водителей просят не парковать машины в указанном районе.

Также коммунальщики сообщили, что сегодня с 20:00 до 07:00 будут вывозить снег с автобусных остановок и пешеходных переходов.

