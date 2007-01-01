-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жители обнинской деревни не могут дождаться расчистки остановки
Обнинск

Жители обнинской деревни не могут дождаться расчистки остановки

Евгения Родионова
16.01, 13:27
0 297
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 16 января, жительница деревни Кабицыно сообщила о необходимости расчистить автобусную остановку по адресу улица Обнинская, 50 в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, автобус не может безопасно остановиться на остановке и высадить пассажиров.

— За неделю после снегопада так и не убран снег в парковочном кармане на остановки. Чтобы сесть в автобус или маршрутку, надо перелезать сугробы, что очень опасно из-за скользкого покрытия и большого потока автомобилей. Это проблема не только для тех кто ждёт автобус, ещё это тормозит весь поток автомобилей, делает опасным маневрирование и движение по улице. Также по всей деревне Кабицыно вдоль улицы Обнинской не расчищены тротуары, пешеходы не могут передвигаться по тротуарам - сугробы по колено. За неделю не расчищено ничего, полный провал работы служб, - рассказала о проблеме местная жительница. Как ответил представитель

Министерства транспорта Калужской области, остановки и тротуары не получилось очистить из-за большой загруженности техники и людей.

— Постараемся до понедельника провести работы, - добавили в ведомстве.

Новости по тегу
авто и транспорт снег
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkIrelJrRXhyd3NyMFRzcGp2SDJvTlE9PSIsInZhbHVlIjoiUFoxTlNYbjJMZWk5RzE5SmQ4a0xkS1p2andYaTVlVE5oSWV4WGhWRWtGdDM3M1czZzVLdWdvWHJTZ25tQWVETnRGRkRGeGxtWU9UUEdKQUdLMHE4TnZ5WklwUmNocXNEMzFkYURpekFObk1objh2UkZ1Z0luL3c3M0ZPUEVXUXdCUGk3Q0VxdHM2RXJ5bVpiVjNxTFhhQnk0MkJiTzBWLytQdGE1cnhEMDhYQVVaNUJ1RmlsSlpxZXFuaTN2RVRzanRWcDRnVG1FYnZTaXFpclhuajk1ME5vS0Y3Nk5HWDFFSXNpMHU2azArKzR3b2FiMVE3eFlHcWJaQ1p2Zjh3RkVTK3k4S2FkNFhkWWJaWjNndytlYzNEU04zTmNwTmV5cWxuRDZKU2pHRlpkVzdCaFc0R29OTENlblMwcFdFZStQcTRlWEVZTTk1S1gzemJlY2pQY3pqc1FsSmNmSklOZU1qL1B2VHBtR2tIZzN0WHR3YlF6SmJUYktlNzAwazVoWWlRWUsyOWlGSHB5TXd4Si9ZYy9pMnAzZk9FT29DQWd1Z0kzcEp6NS9zUHBvWncxVkwzV1hyOW1ZMVhnMExuUCIsIm1hYyI6IjdiMDA5MzdhMjIxZTJmMzhmNjhkMzFhM2M3Y2MzNjM1NmQ0MmE2YzU3ODJlN2ZkOGRlMDFhZTZiMTNlODUxNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndnUUhaQ05veDVUR29VNFArZi9iOXc9PSIsInZhbHVlIjoiU3Jod3dIM3J3RzRCYjBvck1kTGEzS2lUbFVKNlRNVTJWM0lFNkZ6NitkTkpydC9wdGVqU2VuT05nMFVKNy91MjA4ZEhUSldaU1M1K0dFYjhoaDl4RzRkT3BRUlRWM1FWRW5OWWtGeHBpMllmWWUwTmxlTllrSWJMVU5VbmpmLy8weHhKUGVSUGdGSDdyRWFJaGpFVkdGZTRKTFQ3UUNlenM2S3czSlZQMncxTlloSTBaQnFPUnJxUmEzYkdVQnlJSDQ4ck5xWXdhMEVHN24rTHBJdFFpZ09IYkx1ajQ5V0N3YlJtYTcrMTZwRVQ2N1lHakFtVnQ4RlBVUTM0MTNmRjRBdCtCZksrVnJwbGtjaXBDRjZnWWduZkRkN1pFaGhKVVZRalYrWVpTTFl3dHo2RzFTTUs0OUYxTjhxRUthcHVZMk9hWE1mM1UxOTd0cXJ0VTM1eDhEdjh0bmVvT2wvYWlKZ2t5N1V3cXAyYzV1T0k3b2hqUGxReDh2OUhwY1R5RUZtYytaRWkwUjJsbXBRK0NOcFJJcVNjaHVsTkFwYkdzaHR4alJoMHI0V1NEcDFweS80bkRCTHB3a1Ivb1ZuTURhMkd3NVErQ0JUVjdvK2dLY3RkN25ON2Z0bjI3a3JBbFlDSDZkS0hvQzVhT29YSzV5NGc0U0d2aWZTYUpIQnFzd3VUN3dWVU1TZ2RaSHFqTHBSSG12QjgybXFoOUxyVTBocld5eHZWQ3o0QTZkL29ZK1RoQWt1QUxCWllBckkvRnY0SG5DbGlTWmtITVB6TTlrSndDOUR3YmFGT0JlYXZtMWNYSVQvMzlDT2pYano3S0RNZ3RUMFlLMHZwUFBudSIsIm1hYyI6ImI4ZDY0YjFjNDc4NTViMzRmOTFlOGRmY2RiYWU1OWZiNmY0ZDY3NjJiNzRhNDE0ZTFmZjM3NTcyNTJlNjE2NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+