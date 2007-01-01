Жители обнинской деревни не могут дождаться расчистки остановки

В пятницу, 16 января, жительница деревни Кабицыно сообщила о необходимости расчистить автобусную остановку по адресу улица Обнинская, 50 в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, автобус не может безопасно остановиться на остановке и высадить пассажиров.

— За неделю после снегопада так и не убран снег в парковочном кармане на остановки. Чтобы сесть в автобус или маршрутку, надо перелезать сугробы, что очень опасно из-за скользкого покрытия и большого потока автомобилей. Это проблема не только для тех кто ждёт автобус, ещё это тормозит весь поток автомобилей, делает опасным маневрирование и движение по улице. Также по всей деревне Кабицыно вдоль улицы Обнинской не расчищены тротуары, пешеходы не могут передвигаться по тротуарам - сугробы по колено. За неделю не расчищено ничего, полный провал работы служб, - рассказала о проблеме местная жительница. Как ответил представитель

Министерства транспорта Калужской области, остановки и тротуары не получилось очистить из-за большой загруженности техники и людей.

— Постараемся до понедельника провести работы, - добавили в ведомстве.