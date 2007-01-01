-14...-13 °С
В Балабаново умер Алексей Косых

Дмитрий Ивьев
16.01, 11:35
0 297
Ему было 88 лет.

- Многие горожане и жители района помнят его, как замечательного, честного и принципиального человека, - рассказали 16 января в администрации города. - В разные периоды Алексей Иванович был депутатом городской Думы, Районного Собрания и председателем Общества инвалидов. Активно участвовал в судьбе города и жителей. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Прощание состоится 17 января в 11:00 в ритуальном зале города Балабаново.

