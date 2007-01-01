В Обнинске мужчине получил четыре года колонии за кражу в общежитии

В пятницу, 16 января, прокуратура города Обнинска сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.

По данным прокуратуры, он признан виновным за грабёж.

— В июле 2025 года ночью мужчина находился в холле общежития в городе Обнинске. Он ударил другого мужчину по голове и похитил его деньги и мобильный телефон. Ущерб составил более 25 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.