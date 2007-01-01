-17...-16 °С
Обнинск

В Обнинске пройдёт обучение волонтёров «ЛизаАлерт»

Дмитрий Ивьев
16.01, 07:37
0 166
Поисково-спасательный отряд организует его 25 января в 11:00, сообщили добровольцы.

- Это мероприятие для всех, кто хочет помогать в поиске людей, - рассказали волонтёры. - На нём мы расскажем, с чего начинается поиск и как на него попасть, покажем, как работать с оборудованием и познакомим с основами поисковой работы. Обучение продлится около четырех часов и будет проходить на свежем воздухе.

Желающих ждут в теплой одежде и крепкой обуви на улице Университетской, 2.

