-17...-16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске Крещенские купания пройдут в двух местах
Обнинск

В Обнинске Крещенские купания пройдут в двух местах

Дмитрий Ивьев
16.01, 08:13
0 227
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ночь на 19 января в наукограде будут оборудованы места для Крещенских купаний на Белкинском пруду и реке Протве, сообщили в администрации города.

На площадках будут дежурить спасатели и медики.

- Омовение в проруби – это не только духовная традиция, но и серьёзная нагрузка для организма, - отметили в администрации. - Чтобы всё прошло благополучно, важно заранее подготовиться и строго соблюдать меры предосторожности.

Новости по тегу
религия
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVPL3hVZjJtOE1EQXE2eGMvZUdPSEE9PSIsInZhbHVlIjoiNmZMakZybGtQREZMK3ZSTnk1aEVsSWlBUVRQS2lkcjRSK3VkVytkMEE4VG5KcEFBaFV3SWJuVll5VlJGL1dyRlZoMWNxejYvN00wT1dQaVVGSFFSdnNHeGdDdUEyUG5nc2JzVmNJV3lOemxBUDIxWUwwZkVLajJFZmMwUkhmRXdHUGZabnM3bkVyQlFVd2MxM21NUktId3htTWY0ZUtxeTBtR1RIS0JSTy83K3l2MWhIZm95YmNoUlhSSGJ0OGJHMm9STlZhNU9WY3hmZGNlcjdnVm8vS1pYcFpZSC9PbG80MHlFaUNIYkR5TGRyMDRad1BqQm1sb0QwaW9JNDZ6RWRSZnBTSzBXM0ljS2pjYWFVMDR3MEtjb01oVlExTFpmSDVvR2xlUWhBa2htNEx6V2tmeXdJQjZCK3NqcmsxcS8vU2JCWURObjE3cC9ZOFlhNDVPc1JOVks3RVNEaHpJWmUzdHJ2ck0raVFweXNuVnRIYWdSSXM3TmMyR3FmNmluVDVxTmplV2JMTUs5MjBxc0g4U3RyMHFwQ0svZENuSlJudklIaEREajhmRUJJNTNYQkdITUVQOE9ubDVoQkJBTyIsIm1hYyI6ImFlOGVkZDdhYjNiNTZmYzk0MTc5Y2MyNzk2MWVmMThiZmZmOWQwZDVkNjNmN2VmNmI3NDg5ZTY5NjE4M2RiM2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZCRkZlQ3lLc1VyOW9VMVhqZ3JUeXc9PSIsInZhbHVlIjoiK2NBM2pqbVNPbTBMaFNISzdTWk9pVkNpU3lhZElSclJwMkg0ZXg3cjY4bjJUVnRYQXZwR004em1OYkwxSVd3bGF5aXRLOVA3UXNhdlJHQmlraGJubUk4TURtOHZqaGpQY09VT0g3NkxRZS93bDRuWWNRZ3NqaUU0Ty9COU5XQXpPVnhXeTREOUZ5aEhadDNMdHdraG5hQVdoZnZ4ZDR5dlBrYnVRcExkYUJaazF4RFVvTTV4ZkNzQk9sYnU2SzhCYnNyT0ZNbnZ3cndWSW95aDY5NGdCazNuanBCY0lKeHkxeEVHclZJQU93K1B3MEJaUlFPS1BkNFM2bjYrOGdkbFNRcklMaVRtNkNJdVAvcmF0UUIrOEFaMkxnSklIZmNMOFo5OUtIQnlvR1M0Kys5TUttd2NmWS91YjBSRE1OQTMwQ1hYaE1SMjR5VW9FMldPMkZmdkplTTVSd3AwSHJRczNONlJ2ZjlIVUNlUVNlejZSZ0VhektEdk5TVE0xZXVUcUFFeUJXdmpSKzkrNHZGbGhKNVRwZlNXdGlMY0hTVjcvdE1UOFd6cUlJUnhNTkF5bSs0aDFodlNLUkxRQjVhdzdUczlPUlhtZi9GN1VOQWdsMDZ2elNIQ1h0S3Z3ZU5LN09KbURodEg4QjRvV0MzLzc0b0ZiMjFRNWo5ZVlJa0xEbXZrMTNVNUdER3hwZHF5SHRGN1krUTZnR3Q4M0h5VkJMbHhTbkRYRTRvWjZ5dDJnZmc5QnNXYkVkRm5GdERqVjVycnV4TUF0RVlheUZPL1FqSkthQjV3clN1cERNZEY4bkQ5NE9BbVl3VlB3WEdSeGtscEZTY3J3UFM2SWJ0SyIsIm1hYyI6ImE4MTc1OWJhMDVmYWRmNTZlNWM2MjQ4YjNhYTQxNjMxYmY3YTE0MWNhMGE3ZjJlOTJjMmM1MjU5YWUxMjFlYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+