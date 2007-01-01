В Обнинске Крещенские купания пройдут в двух местах

В ночь на 19 января в наукограде будут оборудованы места для Крещенских купаний на Белкинском пруду и реке Протве, сообщили в администрации города.

На площадках будут дежурить спасатели и медики.

- Омовение в проруби – это не только духовная традиция, но и серьёзная нагрузка для организма, - отметили в администрации. - Чтобы всё прошло благополучно, важно заранее подготовиться и строго соблюдать меры предосторожности.