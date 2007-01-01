В Обнинске проверили уборку улиц
Местные депутаты вышли на дороги в четверг, 15 января, чтобы провести первое в 2026 году выездное заседание комиссии по контролю за содержанием автомобильных дорог.
Проверка прошла на улицах Курчатова и Калужская, а также проспектах Маркса и Ленина.
К уборке на магистральных улицах у комиссии не было замечаний, но на некоторых парковках и остановках общественного транспорта последствия сильных снегопадов еще не успели устранить.
