Обнинск

В Обнинске проверили уборку улиц

Дмитрий Ивьев
16.01, 08:00
0 217
Местные депутаты вышли на дороги в четверг, 15 января, чтобы провести первое в 2026 году выездное заседание комиссии по контролю за содержанием автомобильных дорог.

Проверка прошла на улицах Курчатова и Калужская, а также проспектах Маркса и Ленина.

К уборке на магистральных улицах у комиссии не было замечаний, но на некоторых парковках и остановках общественного транспорта последствия сильных снегопадов еще не успели устранить.

