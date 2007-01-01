-17...-16 °С
Обнинск

В Обнинске пропал 31-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
15.01, 16:50
Андрея Буханова не видели с 6 января, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет данных, где может находиться мужчина.

Волонтеры опубликовали его приметы: рост - 170 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза карие, синяя куртка-пуховик, синие джинсы, коричневые ботинки, черная шапка, черные перчатки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

