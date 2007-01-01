В Обнинске мошенники обманули пенсионерку на 180 тысяч рублей

Жительница Обнинска лишилась почти 180 тысяч рублей после того, как стала жертвой сложной телефонной аферы.

Всё началось с звонка от незнакомца, который представился сотрудником компании по обслуживанию домофонов. Он сказал, что в её доме идёт замена оборудования, и попросил назвать код из SMS — якобы для оформления новых ключей. Женщина поверила и продиктовала цифры.

После этого ей начали звонить «сотрудники» банков и даже правоохранительных органов. Они убедили её, что кто-то получил доступ к её аккаунту на портале Госуслуг, оформил доверенность на человека, находящегося в розыске, и теперь она сама может оказаться под следствием. Чтобы проверить деньги и избежать уголовного дела, её уговорили снять все сбережения и перевести их на безопасный счёт, указанный мошенниками.

Под давлением женщина выполнила их требования и перевела 180 тысяч рублей.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас идёт расследование. Правоохранители напоминают: настоящие сотрудники компаний и госорганов никогда не просят назвать коды из SMS или переводить деньги.