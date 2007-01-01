-15...-14 °С
Обнинск

В Обнинске мужчина обокрал спящего знакомого

15.01, 09:52
Полиция Обнинска поймала 32-летнего жителя Жуковского района, подозреваемого в краже мобильного телефона и денег с банковского счёта.

После встречи с незнакомцем местный житель проснулся без телефона. Мужчина рассказал, что познакомился с подозреваемым на улице, они вместе пошли во двор, где стали пить алкоголь. Потом незнакомец пригласил его к себе домой — там застолье продолжилось, и потерпевший заснул.

Когда он проснулся, телефона не было. Он сразу же обратился в полицию. Позже выяснилось, что со счёта, привязанного к устройству, исчезли 36 тысяч рублей.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Выяснилось, что тот запомнил графический ключ разблокировки, когда хозяин телефона им пользовался, а потом, пока тот спал, разблокировал устройство, зашёл в банковское приложение и перевёл все деньги себе.

Украденный телефон нашли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — за обычную кражу и за хищение денег с банковского счёта. Подозреваемому грозит до 6 лет колонии. На время расследования его поместили под стражу.

