-20...-19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Малоярославце сгорела автомастерская
Обнинск

В Малоярославце сгорела автомастерская

Дмитрий Ивьев
15.01, 09:20
0 331
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Рано утром в четверг, 15 января, пожар произошёл на улице Звёздной. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 5 утра.

По предварительной информации, помещение выгорело, но никто из людей не пострадал. на место выезжали два пожарных расчёта.

Были ли внутри автомобили, пока не уточняется.

Причины этого пожара в Малоярославце станут известны позже.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFpR3pnVnQvT1FKNC9QNjFpUzRZelE9PSIsInZhbHVlIjoiWmxzRWVHM3h3cGhYQXorMGF2QXphejVnamdHS2xIQ1FHR3p0eDRWMmtFSHY4cTFyVlJoZ0M0WXJqNHIrMGR0NjBva3Fsc1BzbUdqYWJiRWdtRnB2WUQxb0sycERlVEU2bUYzcStHSGx0cE56S1BZRi9tU3F5bXgvQmZlaVRXajg5RHZTV1VFazlWc2FSSlpXemFVSDFvdGpEWWJZUnhwUEtjcEY3WStrQnN4eXZMVTRBSVFqVGdMcVY2eURQMWdBMDZVWmdWdFhoWTcvWVpmaFN1TSs2VFVERzdNbUJDak5YbTVOb29BWml0V2kvNU5Ra1U1bUtPaWFsZnFSeS9zSGhQTEptZ0xaMENsMUd1NjZUNThtRjJyRzdxMGdFNW52MXA5YUNCOGR2TDBKWVNBK2hkQ2lyRnl6YS9CZ3BPcHlEUmUrNkJGRFRnWVJ1S1BMSjY1eE5WNDNTSjQvVGxPTytGUFZNNlFvMlVDby96YlFoaDcrTXhvMUFSWkw2RkVwOUVaSTdYUDZMYlV6L04wSDgycG1ENjh0bzJtb2Z4Rk5oZFI5V2x4WmNwcUdXTXlNM2s1emhBT2hZdGd5QzJ2TCIsIm1hYyI6IjNkMGJjMTJkZGNkYTUzMzIyYzQ4NzUxZDNmZjQ1ZjZjYTFkNGNjNzZlODA2ZDBjZjdiOWViNWEyYTJmYWNmZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImpWKys2K3NaMnF6ME1yYzQxOWJmS1E9PSIsInZhbHVlIjoiTTRDOUcrRHpzZzdVSmtLWHFNWkhUUFd6UTNLZzNMODEwaXk4a1MyMGFqMkhia2QzZjhnUTVJUWNKclBseUxkRHhMbWVwVHpFTDZOaUJpUHpTcm1ySmVXa2hCWC9ST2VUZ3ZCL3JrZUVjMWpSY0JtbUo3aE5SaVlYbG42eEdLN3BHMGVMVUNWTU9BSG1PVDhaRG1RbDZTTTlnZGhhRHIxTGhubHFpb25lRDZpZFJsSlFzbWFkK3o0c01nK0lMT1JwS0w4TGlsbDNGOEl3eEhXU1ZVcHk2SXpQYTgzWDlZWmRTOWlUQU9heng5Mmhzb1dyTDlhZXJ6MXVnYnRHYUQ5cmQyN1dJL0sraWtYWUdjaWIyQWRqcHczc09XRlNwS2pHcHVTbGd2bGZjc2wxMnlBWjhFQTlRamphR3E2TWduaG4zY3lPVmlJYVl2MDV4K0t6RnNvdkZPZG9tMWpyWU5mVGxpQStHRmVacWd3T211NXd5L0tkWWc0NmR2N1RodjNLUG1OT1htY3B6L3luL1ByKzYyWFZCT1ArMmZFcGppYnhFWERCTTBHWlBOU2FjUzZiaFRFM0lrQ1k3cXNNRU1uNy9pT2dweWp0M2kwZXlPdGVUUDZ2VVNpOGoyYm5mZURGeVNMd0JEM1JCbFZTL3hqMmxqeXA4LytkOHVHS0E3Ykx6cHpUUWJHd1lFTHBkSjFudDNLQTl6K0dBbllOQ1FhbjFyT3FBKzNyVTduZEY3VDlCd0QzaWlyenVpTk1XV3J4QUt0VEJaT3BzSTU4SkdsUkJtZ05ENmVrRVRhRG5SYjVyVERmcTZJTkNFT0dkYmtVSTVCbFpXTExuaTNid05zNyIsIm1hYyI6ImEzNDBhZmEzOGMxNzk0MmM2Y2Q1MjdmYTAyMmU3MDY3YWViYWEyN2IzMjIwNjczNmI4Mzc0MDlkMzVhNWRiOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+