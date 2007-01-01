В Малоярославце сгорела автомастерская

Рано утром в четверг, 15 января, пожар произошёл на улице Звёздной. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 5 утра.

По предварительной информации, помещение выгорело, но никто из людей не пострадал. на место выезжали два пожарных расчёта.

Были ли внутри автомобили, пока не уточняется.

Причины этого пожара в Малоярославце станут известны позже.