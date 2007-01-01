-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново грузовые поезда регулярно перекрывают ж/д переход
Обнинск

В Балабаново грузовые поезда регулярно перекрывают ж/д переход

Евгения Родионова
14.01, 15:14
1 274
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в среду, 14 января, сообщила жительница города в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в Балабаново регулярно перекрывают грузовыми поездами наземный железнодорожный переход с улицы Московской в город.

— Вот и сегодня то же самое: жителям, школьникам, старикам с больными суставами, мамам с колясками предлагают воспользоваться надземным переходом, высотой с девятиэтажный дом, изготовленный из железа, с неочищенными от снега ступенями. А на улице мороз -15. Иногда очень хочется предложить людям, выдающим такие распоряжения, сесть в инвалидные коляски и самим проделать этот путь. Когда уже будут решать проблемы людей? - написала женщина.

— Для удобства пешеходов ж/д станция Балабаново также оборудована наземным пешеходным переходом со свето-звуковой сигнализацией, - ответили в Министерстве транспорта Калужской области.

Новости по тегу
балабаново авто и транспорт
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikd2T1VNMmtkWTVvUEpXaFU2SlV3blE9PSIsInZhbHVlIjoiQ1NLMzdESHFGdHVYMENVUEhNOU9Oa291akQxS1ZDNVZ3RlpMMGx2ZEcwNitkcmxscUV1aVcrdnlqRFpnaGIyK2djUVNjODVtYmdoYmlNejB1anFsUG1PRVkwL3hSRTVqeHJtVzJvUzB3M2ZoSDJ0ZGVraFZOZ3JoYkN1VE9KU05IWVgvbU9nOG1pQW1YVlZnZzV0bEJXcitRL0x3c2FLWW8vSkw5NlZzTEVIZ0tlQ1FONWphZWZLaVhLVnA4RlBHZEZIclVKS1lnU3ZvczJ3UXV6WWhWUEJKRWhqVHhoZUI5WnlVZ3ZFMzFSVEp5d0JQckkraVN6S0EydGhEc29YUEtpTVJmZmZUbFZTTmRQVDhxeHJWeWtlbE10TjJNUDV3M2JHWm9uNVBLSktIZFlqaER5cEdmbUlnU21saWkyK0lxNzVHT2t3QksyQXgzczVERkZBV0ViSFQ0enE4Q3VHOWhDdkNrdHc2QStUNHp2bUtvVDl3cTRXSU9UM2RUdUdYK090RkppL0pYWmVZSSt2QVl4Ui8vZjVFL3d2STBzSW9pRVN5RWJKYkhqWFVJLzNlNlZLb1hTU0c4S2l3cHVvYiIsIm1hYyI6ImEzZTRmZjlkYTE4OTI0NTQ5MzY1MWVkZjE0MTY0ZTVlZTJhYzVlODYyMjk5ZGFjYzA3OGUyYzRhYjM4MTA5YWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkE4UTZxNnlTQ0VONlpqeXM5YzlRckE9PSIsInZhbHVlIjoiV08vQlFtL3QwYlQraWc5L0hRWjFqVnpvQzVnSVNKczVFTWtESGFZeThkUUVnKzNMWWNtR2Z0RHZ1R09DcklvdHBFRVFPU1V0N1VsZnV2Z0lEVytsZ3lmYzhnWExVWHRKNmNYek1Qckh0QnkxcGx6RXlQa2U1UE9EWnZFNHlNR0FYMWgvS3JNVXprSVdVUm5RdTNZRW5MRlRVUmtiR01QQkxDQS9VOGV5OXVZWjBOZ1UzcTBzOVN6K3A2UDNic21pNHJnaUYyMGhxRXowaUYxRTNRakpaZS91aFpuVktNSW9PNjFSQVV0ay9sL3BpTlR5TExGVDMycjRpWEMrQWRLRkdaeE1Wak82VTk4eXE2REw5SVEvMUZlUXdDUDFXRjU3ekZ0ZkIvcEZkQXBQL24wVTdVMTF3WEN1dkREdnhhT1JybDVLYTlkek5mR3BseWxCNUpGQ2VMSnVuYUl1RWJ3ZmNqckRRcGNUMkdSK2FCVXFwRjRHaGFiTUJod3dHc1h3NUlFUEY0UW84Sm1GbXBLS2FGNzdyN2p2MUt5d205T3J6WXJKMy9KMlAzdlc4UzVPblZvNk5IY2dtMHJzc0JRVVVLOCs3bm9pRjlQTkNxdnVtSlp2QnpxQnVRWC9mZzNFUG12VW04NE1OdmlQRE1TTGxxNCs2dXg0d05YZ21MY01OMURTOHpqN1dDWVlNZ2FtSTNzaUQ3TnE3aDV0V1dqZmVXdUhjTzJVQ3dlVlVDeEFONklMWGgzVUFUL2ZkNXBlSXNiSTI4Tm9oejRyZHRxTnZwbzhYTnFjY1l1SUdZVjhWeFVYaDViZlJSTFA0MkxnKzdEekc4SW5tYVErRkY5SSIsIm1hYyI6ImEzMjY3MmQ5N2JkYTkyMmNiNzg5OTQ3MWQ0ZDJkZjYyYjkzYmUwM2E5NmJmMDFlYjExMWNhYjlkMmUxNmFjODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+