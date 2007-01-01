В Балабаново грузовые поезда регулярно перекрывают ж/д переход

Об этом в среду, 14 января, сообщила жительница города в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в Балабаново регулярно перекрывают грузовыми поездами наземный железнодорожный переход с улицы Московской в город.

— Вот и сегодня то же самое: жителям, школьникам, старикам с больными суставами, мамам с колясками предлагают воспользоваться надземным переходом, высотой с девятиэтажный дом, изготовленный из железа, с неочищенными от снега ступенями. А на улице мороз -15. Иногда очень хочется предложить людям, выдающим такие распоряжения, сесть в инвалидные коляски и самим проделать этот путь. Когда уже будут решать проблемы людей? - написала женщина.

— Для удобства пешеходов ж/д станция Балабаново также оборудована наземным пешеходным переходом со свето-звуковой сигнализацией, - ответили в Министерстве транспорта Калужской области.