В Обнинске не могут вывести мусор возле дома на Ленина

Об этом в среду, 14 января, сообщила жительница Обнинска в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, мусор возле дома №134 по улице Ленина не вывозится долгое время.

— Мусор не вывозится от слова совсем: до Нового Года было так и сейчас также. Примите меры, - написал женщина.

— К сожалению, проезд для техники был затруднен. Перевозчик вывезет мусор при первой возможности, - прокомментировали в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.