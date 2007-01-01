В Обнинске не могут вывести мусор возле дома на Ленина
Об этом в среду, 14 января, сообщила жительница Обнинска в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, мусор возле дома №134 по улице Ленина не вывозится долгое время.
— Мусор не вывозится от слова совсем: до Нового Года было так и сейчас также. Примите меры, - написал женщина.
— К сожалению, проезд для техники был затруднен. Перевозчик вывезет мусор при первой возможности, - прокомментировали в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь