В Обнинске оштрафовали подрядчика за срыв ремонта на Ленина, 6/4

Глава Обнинска Стефан Перевалов 13 января сообщил, что подрядная организация, отвечавшая за капитальный ремонт дома по Ленина, 6/4, была оштрафована на 4 миллиона рублей за систематические нарушения сроков и условий контракта. В итоге договор с ней расторгли.

По словам Перевалова, в 2025 году в городе был выполнен масштабный объём работ по капремонту — обновили 36 многоквартирных домов. Однако не обошлось без сложностей: ситуация с домом на Ленина стала одной из самых проблемных.

Несмотря на срыв сроков, Перевалов выразил уверенность, что ремонт всё же будет завершён. Он также отметил, что в 2026 году планируется ещё более масштабная программа — капремонт затронет уже 39 домов.