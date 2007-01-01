-15...-14 °С
Обнинск

В Обнинске оштрафовали подрядчика за срыв ремонта на Ленина, 6/4

Дмитрий Ивьев
14.01, 10:10
Глава Обнинска Стефан Перевалов 13 января сообщил, что подрядная организация, отвечавшая за капитальный ремонт дома по Ленина, 6/4, была оштрафована на 4 миллиона рублей за систематические нарушения сроков и условий контракта. В итоге договор с ней расторгли.

По словам Перевалова, в 2025 году в городе был выполнен масштабный объём работ по капремонту — обновили 36 многоквартирных домов. Однако не обошлось без сложностей: ситуация с домом на Ленина стала одной из самых проблемных.

Несмотря на срыв сроков, Перевалов выразил уверенность, что ремонт всё же будет завершён. Он также отметил, что в 2026 году планируется ещё более масштабная программа — капремонт затронет уже 39 домов.

