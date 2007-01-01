-19...-18 °С
В Боровске прорыв канализации будут устранять заменой трубы

Евгения Родионова
13.01, 17:09
Во вторник, 13 января, жительница города Боровск Калужской области сообщила о проблеме с канализацией на улице Некрасова в районе дома №3 в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, прорывы происходят не первый год.

— Периодически течёт канализация. В последний раз при очередном прорыве ответили, что нужна замена трубы, но сроки неизвестны. Прошу пояснить, почему за несколько лет прорывы не только не отремонтировали трубу, но и не смогли определить сроки их замены, - написала местная жительница.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалисты уже откачали воду из колодцев. Необходима замена канализационной трубы. Точных сроков пока подсказать не можем. Специалисты проведут работы при первой возможности. Вопрос на контроле.

