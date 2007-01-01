В Обнинске прокуратура займется управляющими компаниями

Ситуацию с уборкой города в понедельник, 12 января, прокомментировал глава Обнинска Стефан Перевалов.

- Снегопады прошли сильнейшие. Удар стихии был мощным, но основные магистрали расчистили, проезд для транспорта обеспечен. Задействованы 70 единиц техники и все дорожные рабочие, - заявил он. - Сейчас расширяем проезжую часть, чистим карманы и тротуары. Приоритет – подходы к школам и детсадам.

Также в администрации проанализировали жалобы жителей на управляющие компании.

- Четко видим, кто работает, а кто – нет. По худшим УК материалы уже направлены в прокуратуру, - пояснил Перевалов. - Ну а работа тем временем продолжается. Хочу поблагодарить наших жителей за помощь.