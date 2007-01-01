-10...-9 °С
Обнинск В Обнинске умер мужчина, на которого из крана потек кипяток
Обнинск

В Обнинске умер мужчина, на которого из крана потек кипяток

12.01, 14:21
0 841
Этот случай произошел в доме на улице Энгельса в декабре.

Пожилой мужчина принимал ванну, но вдруг из крана вместо горячей воды полился кипяток. Обнинец с ожогами попал в больницу.

В понедельник, 12 января, региональное управление Следственного комитета сообщило, что пострадавший умер.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по этому делу.

Сейчас ведется расследование.

- Местные жители сообщили, что подобные ситуации происходили и ранее. Отмечается, что управляющая компания отрицает вину в случившемся, - прокомментировали в СК.

