В Обнинске умер мужчина, на которого из крана потек кипяток
Этот случай произошел в доме на улице Энгельса в декабре.
Пожилой мужчина принимал ванну, но вдруг из крана вместо горячей воды полился кипяток. Обнинец с ожогами попал в больницу.
В понедельник, 12 января, региональное управление Следственного комитета сообщило, что пострадавший умер.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по этому делу.
Сейчас ведется расследование.
- Местные жители сообщили, что подобные ситуации происходили и ранее. Отмечается, что управляющая компания отрицает вину в случившемся, - прокомментировали в СК.
