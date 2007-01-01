В малоярославецкой администрации назначили нового заместителя
Об этом стало известно в понедельник, 12 января.
Заместителем главы Малоярославецкого района стал Михаил Крылов.
- Михаил Александрович хорошо известен в округе как опытный руководитель, ранее возглавлявший администрацию города Малоярославца, - рассказал глава района Вячеслав Парфенов. - Уверен, что его знания и практический опыт станут весомым вкладом в общую работу. С сегодняшнего дня Михаил Крылов курирует все территориальные отделы Малоярославецкого округа.
