В малоярославецкой администрации назначили нового заместителя
Обнинск

В малоярославецкой администрации назначили нового заместителя

Дмитрий Ивьев
12.01, 12:25
0 579
Об этом стало известно в понедельник, 12 января.

Заместителем главы Малоярославецкого района стал Михаил Крылов.

- Михаил Александрович хорошо известен в округе как опытный руководитель, ранее возглавлявший администрацию города Малоярославца, - рассказал глава района Вячеслав Парфенов. - Уверен, что его знания и практический опыт станут весомым вкладом в общую работу. С сегодняшнего дня Михаил Крылов курирует все территориальные отделы Малоярославецкого округа.

