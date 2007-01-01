Министр ЖКХ Калужской области заметил выброшенный на капот машины мусор в Обнинске

В Обнинске уборка снега во дворах затруднена из-за стоящих авто.

Во вторник, 6 августа, глава города Стефан Перевалов сообщил, что центральные улицы Обнинска очищены от снега.

Как и в Калуге оперативно убрать снег во дворах мешает их большая запаркованность.

- Основная сложность – припаркованные машины. Из-за них техника часто не может заехать во двор, отметил Перевалов на своей странице в соцсетях.

Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин опубликовал весьма спорный пост на своей странице. Под фотографией, где на капот легковушки кто-то выбросил пакет с мусором он написал:

«Вот так жители помогают управляющей компании и подрядной организации, вывозящей мусор в Обнинске».

По тексту осталось непонятным одобряет или осуждает такие действия жителей министр строительства и ЖКХ Калужской области.