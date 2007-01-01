-4...-3 °С
Три пожара за ночь потушили спасатели в Калужской области
Обнинск

Три пожара за ночь потушили спасатели в Калужской области

За несколько часов пожарные Калужской области ликвидировали три возгорания.
Ольга Володина
04.01, 17:56
0 334
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Первое сообщение поступило в 01:20 из Боровского района. В садоводстве «Эльф» загорелся дачный дом. К сожалению, в этом происшествии есть пострадавший.

Следующий вызов спасатели получили менее чем через два часа, в 02:57, также в Боровском районе. Огонь охватил дачный дом в СНТ «Трансформатор». В этом случае обошлось без жертв.

Еще один пожар вспыхнул в 04:05 в городе Козельске на улице Красноармейской, где горело заброшенное нежилое здание. И здесь пострадавших нет.

На всех местах работали профессиональные расчеты федеральной противопожарной службы МЧС. Им помогали бригады скорой помощи и инспекторы государственного пожарного надзора.

