-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске восстановили электроэнергию
Обнинск

В Обнинске восстановили электроэнергию

Евгения Родионова
03.01, 13:10
0 183
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в субботу, 3 января, произошло аварийное отключение электроэнергии на 32 микрорайоне.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Обнинска Стефан Перевалов.

По словам местных жителей, сейчас электроэнергия восстановлена.

Новости по тегу
обнинск жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJWOGVnaXF6QUNxYzZ3UG9id3RvTHc9PSIsInZhbHVlIjoiSzFPMFlXNkdKNmxYY1daQXgwWlhwUkNTTzloSVNqVzdHZFJHL2d6QnFPTVZIL2xPUDlhT3hwWWV0Wm51S2ZyWWpsa01WY3Q3dTBpbFJmYkFxeUhXdFVKcFJzS0wzeE05TjFCdkpnL1cyeERYUVhWZHd3Y1RKazBIWVVTeWtEOWZBTnluclRteTYxNWhkVjc2ZktLNTJ0VGJiSWw2L2RNQXNpRUNGWko0NlRCamhsajRnQnJ0bkFhSEFHY1Z4a0NWODVlcGMvTmNmVXh6aXd1OGVlT0txQlNZUGFjeHBRM0FKdkxTODVGQ2RQeS9EdTRnK05oR3Npd081UFlPd0g4b3Q5aWFNMWJZYmtZY3paMUNkcEJYRm80R3hrRmE0am1YR2tBcmMzVE9kV01UV0I3MDJrclh4MTJ2NGpvRmF4anRtOVREeGVaWXh2akJObExhWjQwZTdZdlJaWG5wSTBieXI3Und5d2Z4UGJXMkVSK1hHU0MvOXdCT1A5dHhlOEVHQzdEZjJlVFU3aXVteFltZU5sY05qVUZ5V0JIaWVWdFZLOFNWdTlWQWVzc3dIYWV6alk3WHFQS2NrZyswVE1ZRSIsIm1hYyI6Ijc2ZDU4MDdmZDM3NTM4MWE0NjVmZGU2NmUyYzc3OGEzOWNmNTAyNjMyNjIxM2M5OWYxMTBlNTI5ZDcxNzliMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBYYjZJaTBrVmtxc1pQM1dPakJIelE9PSIsInZhbHVlIjoiSDU1blJUSWszNjU0VGdPY3R2TVF6U1Q0Z2Z4cFdvNlNQaHlxMlBqK080eFpmeVpuNWpmMzhPcHJNM0xsWlNDNU9tbkJqYUU3SEdKTENBWGZDd1RSbXJqcHpQbmpRT0FGV29zSmxhOE1JLzBJYThtamlZbkxHZHMyNFlFNzRrWVpoSTRHRzExR1FsUmZjSlJZbDQzRmo5Q0FOVy9yTXowWWtTRW1hd2Y3dGd5S3R2UkdoMkdyZmFLMFRYU0Nya1JXdXZpQ0o1bk1nVVp4NEt4WjREYW1XaEJRYlhvMnN2NlEveTdFYlZNb3pOWllQYTBpTzN2MGdPYys1aTd3N1gwVjFqY251MVBWaUE5ejJObzFFSHRUbUpZazV3dVpKdk83L0R4c21aa2hZVWJYR1RhUFA2SDMyaFo3bDMwR01iaDcvMkhqOWxwU2JwOFcvUFpXSjlCWnFFaWxHV1o4SW1uSWh0SmIwR1hTUSt0MnNFR0JySFFrTWVxVmwzUkc1d3BtbkhTaThaTzV0Z2hGQy9XWEFBaksxV0hNTlJYQnh1alJ5ekR2c1RZWkdPUmswODI4YS8wb0FMWXFkekdYYnQrM2Rqc3doU3F3SEExcWpaWTFUdkpVSmFJeVhDak9WY0dyaWZCNlVJa0ROSE54WGNJbWUrTWw4WlJsVnBlQjVyU3FXMDhSS3hxaEQ5S2RObDRvWEw2QU9wTndNb29uTFJzLzhXWnlmaVExZm5FNGxuWlp2eCsvTU40amdvaTl2eVkzWXI3djdkUzBQcmJxNm93SGVvV2tZQkoyOTNTV3IvLzRWR1BsVldlR3VGa3dRaFVmSkhuTlQxN3ZWU1pZZXViQyIsIm1hYyI6ImEwZGUwMGQ3ZDRjMWFiZjI4YmY1MGE5YzJmMTRkZmJjOWU1NmQzY2JiMzBkYjg0MDk0YmY5MGEyNDU1MGY3YWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+