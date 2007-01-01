В Балабанове восстановили водоснабжение в квартирах

Ранее мы сообщали о восстановительных работах в городе Балабаново Боровского района.

В настоящее время водоснабжение в четырёх многоквартирных домах полностью восстановлено. Об этом в пятницу вечером, 2 января, сообщила прокуратура Боровского района.

Прокуратура Боровского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя Боровского участка «Калугаоблводоканал».

В адрес руководства предприятия внесено представление об устранении нарушений. Также прокуратура инициировала вопрос о проведении перерасчета платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества для жильцов пострадавших домов.