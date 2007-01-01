-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабанове восстановили водоснабжение в квартирах
Обнинск

В Балабанове восстановили водоснабжение в квартирах

Евгения Родионова
02.01, 19:14
0 180
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ранее мы сообщали о восстановительных работах в городе Балабаново Боровского района.

В настоящее время водоснабжение в четырёх многоквартирных домах полностью восстановлено. Об этом в пятницу вечером, 2 января, сообщила прокуратура Боровского района.

Прокуратура Боровского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя Боровского участка «Калугаоблводоканал».

В адрес руководства предприятия внесено представление об устранении нарушений. Также прокуратура инициировала вопрос о проведении перерасчета платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества для жильцов пострадавших домов.

Новости по тегу
жкх боровск
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBGU2tOeTdVOWZ6VkswNGRSMFIwQUE9PSIsInZhbHVlIjoieTBOQ0M1MkZXM3h1L3U1N2tKL3o1alNINldWWjYyOHAzaENmaUlYK2F4OTFTcWJFTnBYTk9KUU1TOFdmVFVOZTUyWndBd1pDUlEyTVJlNENxV1JjS0Jnc0J6V0tVZ2p3S3BHZEFxVFh2QXhCMTZ6QTFlUWlZS3pqc280ZEFBc3NZcWZ1aU94aGFQY2pzWlBTNm1qR1NVenkzMXkxRkRjRGNXb0hSUFF0NnlOTVN1bVVMZk9rMWN3azRWK05rOU4rbjR2SFI4N1BJRkJ5NWFtSjh5QnZVcmtoYnZEMERtaTd6a2VNcTB2blo2Q3F4RnMxdnBFTmhqTTJpaHVWb0h6WjBNOWhlS0dwaUk1TG9mVEJRUko3YjZoQ0J6em04SzM4dEZUS0plTmlmYnphVURqaUYyYlZRM1pRdzhLckNwWTRDaExoQldzdllXbkh6cjJUWWNVbmF6UTFCWmp4WEVHWGFPWUVSN3F3VUtTSlhuNUFzVHBwTzR6dVZwWXlRaFVrb3Y2eHgvLzRFMVIxeS9nYTlZM2xCaEE2VDNJVjJqNnFIZ1RaRTdMcmF5Uk1WNDh6NStyNHlmVnREbHJGRXRLdyIsIm1hYyI6ImFhODFlYzg2NjVkNjY1MGRlYTgzMTY3ZjJmZmFiM2Q4ZmRjZmE1MzA4ZDVmMDY4NTQxZmYxYzYyOTI2MWFlNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVveW9jQzFRd1JQNjZHNTZNVnJFb1E9PSIsInZhbHVlIjoid1FQQWl1Ny9RZ2x3OVY5S3RDVkU3OXplQTlJeERqcnB0Zmcyd0cyNWhFVnVFYUNFL3pBOGcraUt0NXhVdE5RYjlubW92NHFPU2hmT215N1VwbHhrcXdQRDRuRHFBb3JIU28rTG5qZnJCc0J3NnJLbDZLMytCTFlJUEgrY0c2T3UzSyt3cWZBWXdrelV2OVlMK0pxakd4NE9NVjllU1F1Q0JqNmRDVURaa0VMRWxsdWJGNDdxTzJMWVMzTUVEVmloUDhKNkR5Q2MrZ1NybGNSVWtXZG5JeHBsZENGcFFSUnllc3FucGR3NW9lZ0xPUFJTaDEzSndZMUtWRDZ5M2dHMmZlc05xUDkySXo4TjJJaWtFVTQ0OGpoRmhuaGRZcmQ4V0paTjZZYU5aTTNiSkl5UG5FTkdmdDFzS3JHNklLLzFETFdHTzcyVE9CSm9mQXZHc0FjNjU0bnkwUjk0U2pkMCtpbGpiUnh5OWF4Z1VPUVdiZ1BuTGE4WVNyN1RuMk1aL3dZbXQvSGNhVXo0TzMrRUtNMCtyV1FZVUdPSU9USm1BRG9QZklFVklTL1JRMStqQXVMNTJaM1NtRDUwcElDNFVlN0dKZngvNkcrYyt5MHhvMzN3RHBuL2NJQy9tcThaVHQ1Snkra3R3cEVaYVMweHZ0WUtmdkJHYW1wdDI5c3lnMGwxR2ZVVkpSVWFHQTZQbFVmK3BIa2ZxYnN2bG1iZFVzeUhCK3pobW1ST0V5dFM1Q0hwdUtyQXJOL1hXckhkTzFDTUR1NWZJTFVGckxlcDhvaEJxREN6ekZZZGdWaEJDM01Qc250a0wwQVMxcVk3ZVJhTDlWK2R4aHlna2YrMiIsIm1hYyI6ImQ2OWQwNDk2NGM3YmE3ODg4ODk4Nzg2MzdjODMwZWRmMTNkMGY3MTM1NWZjY2EyNTVkMDk1ZDgxNDA4NjQ2ZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+