Новость дня Обнинск

В Обнинске погиб мужчина в ДТП

Евгения Родионова
02.01, 16:55
0 287
В пятницу, 2 января, в Обнинске на улице Дачной, на территории садового товарищества «Протва», произошла авария с участием двух транспортных средств. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

Сигнал о происшествии поступил в 13:11. Столкнулся легковой автомобиль марки «Фольксваген» и автобус «МАЗ».

Водитель легкового автомобиля погиб.

Для ликвидации последствий аварии к месту вызова были направлены расчеты федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, наряд ГИБДД и бригада скорой помощи.

Всего в работах было задействовано восемь сотрудников экстренных служб и три единицы техники, в том числе от МЧС - три спасателя и одна спецмашина.

