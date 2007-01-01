В Обнинске погиб мужчина в ДТП

В пятницу, 2 января, в Обнинске на улице Дачной, на территории садового товарищества «Протва», произошла авария с участием двух транспортных средств. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

Сигнал о происшествии поступил в 13:11. Столкнулся легковой автомобиль марки «Фольксваген» и автобус «МАЗ».

Водитель легкового автомобиля погиб.

Для ликвидации последствий аварии к месту вызова были направлены расчеты федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, наряд ГИБДД и бригада скорой помощи.

Всего в работах было задействовано восемь сотрудников экстренных служб и три единицы техники, в том числе от МЧС - три спасателя и одна спецмашина.