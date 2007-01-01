В Обнинске вернули безналичную оплату в городские автобусы
Теперь система безналичной оплаты работает независимо от подключения к интернету, сообщили в понедельник, 29 декабря, в «Обнинском городском транспорте».
- Сбои в работе мобильного интернета влияют только на время обработки транзакций — то есть, списание за поездки будет происходить позже, - пояснил представитель муниципального перевозчика.
Проверить корректность списаний можно в личном кабинете пассажира.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь