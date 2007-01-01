-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске вернули безналичную оплату в городские автобусы
Обнинск

В Обнинске вернули безналичную оплату в городские автобусы

Дмитрий Ивьев
29.12, 14:50
0 286
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Теперь система безналичной оплаты работает независимо от подключения к интернету, сообщили в понедельник, 29 декабря, в «Обнинском городском транспорте».

- Сбои в работе мобильного интернета влияют только на время обработки транзакций — то есть, списание за поездки будет происходить позже, - пояснил представитель муниципального перевозчика.

Проверить корректность списаний можно в личном кабинете пассажира.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNSV0JHUmRIaW1QWlQxMklrMlliVVE9PSIsInZhbHVlIjoiMWRwSGNrNXpITmlKN0hEOEZqeHNLbjJ3Z2VmejFPYThPc2diRjVzSUdyZTZTdHU2TmJnSHFwdnBJVWQ3YzhrRGNwYzhMWVV0ZmFHQTJyZ0JxeEhEOXJJbDZybXB1MG5RT0RrTXlBV2t1OXFtZFJPR1NLOGlDa0d6WVcxWFg1UFIzN3BmTjltSzkvY3FQQ3VDbHgwWlVwc0t0RVVqTkFCRjNMTHdEZGpjVEZ5MXNsdW1rTTkyQjhzVTg5bHZlMWl1YXNqMkRzZHozZFVqUC9ZVzZLSTBBYkxBRGJ1Q0dLRWx2bHdQd1M4UWhBR01qdmhubm1TemxYUUQ3VzZKQllSazhxVHFWbDVXbzVlVzFLa1A5cnEvTWUwQTcwQUJQV256WkhMb0JYemp2Q1RyMWl2UG5oZjR5T0QvbDhJcXUrNytPTTNXalBQUGluT3RaM3QzN0M0djFWOTFRMG54VlY4Y3I2Wk5ob0RtRUE3UlFVa2RpUGZRakxnK0w2VUcxWlhQcVFQbE1vVDM4ZitSeFZsU05PNXNXTU0yV0Nmb1oxVktIMURmYXVMRFpWa0pkcFlDVXpIcUl1VlM1cGQ3Z051TiIsIm1hYyI6ImRjNGU1YmM2ZjU3MmRiY2Y1ZTc0YWVjNTQ1YjI5MTY5ZTA4OGIwMWRhY2NjNjhkOWU0YTU3OWE3MmI0MDQ5OTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNNZGMwNFEyOWZOaldrcDA0dkdYRVE9PSIsInZhbHVlIjoiZHI2ZDRwNjVOTXlzOWpaQURWbFJJLzBEMWpqVWpRUzVZYmdHYWtGUlY2ODBNNmM0WXcxNjhjYkF5am1QRU1sTE1OMWlyYi9RbFFWOUZOUjE4L2s5M0xIaytzeTM4RVkrbk1kM1Q4OTZKRjRHOFdFczFYd1V5ci9VZDA1QmU1Vi9Edm5oOExhZEhRVmt4ZEdoSXU4WW91akxtV0UvTkhaRnBVUlBETzg1eEdVTnd2SmM2SUN4TVduSzZIUTVzbk13amh6RkdIbTdhSkZXeUNtM21hR3I0OUtCeE9PUVlFMCs0OXdIdU04ZEFhTWZSdVZPdmlqbkh6YktUYjNsT2R2eWEzSFNhY3BkWWNqZjVBUnZnTHFaZ25VSHRXYitZQzNZK0ZOSDhwT0k2QStONkxSTkY4TnhLOEc5bXQxZ1VtekFOb3ovV1hvc0lhVjlkQ1p1Z2NLYkRuQnpWRFQvNVFQVGlQYmJWUjQ3Q2FGR0ZXOWU5QzBQWUZFcWUyZDZvTEhTMDlzdXpuZnBzTXUyVkdIenFxNEFnWGExUGxGSW9OUXBzZCt1NHZuQkw5MnQvWjlKOHpPNldTeHBCbTNNYVFnQ29lVm11SjV2THViRDdKWml4M3lGcWZnRktHODFJUGtOZ0Q3UDlBRUYxdWVBUFI5ZTVwL2J5Q0t2akVKTDQ0RFQ1eXdQcVBsWUZSQmNpU2V1OEhDaFNmQWplMnZzR3drR0VUaVc1UHlNNDVpVWRta3NaQmY0dWMvWE9jcFJ4bHhET2gxd3pwck5DRlRvNlB4cFpucDBVVVNEeW9aN0tpaTV4T2RnTVRYa0xEV0FNSU1oMzJBRWFSaHhxbHprZ05MdCIsIm1hYyI6ImFkMzZmNWI5MTU4N2RkZTE1YmFkMmViMDE3MDA4NWFiZDNkOWM2YzFiNjYxMjEzMzlkMTdmNTI2OWNmMGI1MDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+