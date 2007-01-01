-6...-5 °С
Обнинск

В Обнинске ищут спонсоров для строительства легкоатлетического манежа

Евгения Родионова
29.12, 11:50
0 269
В воскресенье, 28 декабря, житель города Обнинска Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по подготовке строительства легкоатлетического манежа.

— Очень ждём легкоатлетический манеж и в Обнинске. Он улучшит условия для развития любительского, профессионального и корпоративного спорта, - написал мужчина.

— Действительно, легкоатлетический манеж позволит создать дополнительные условия для развития спорта. Специалисты работают над возможными решениями и ищут спонсоров. Поэтому пока не готовы ответить о точных сроках, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Обнинска.

