В Обнинске ищут спонсоров для строительства легкоатлетического манежа

В воскресенье, 28 декабря, житель города Обнинска Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по подготовке строительства легкоатлетического манежа.

— Очень ждём легкоатлетический манеж и в Обнинске. Он улучшит условия для развития любительского, профессионального и корпоративного спорта, - написал мужчина.

— Действительно, легкоатлетический манеж позволит создать дополнительные условия для развития спорта. Специалисты работают над возможными решениями и ищут спонсоров. Поэтому пока не готовы ответить о точных сроках, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Обнинска.