-2...-1 °С
Обнинск

В Обнинске мужчина получил ожоги в собственной ванне

Дмитрий Ивьев
27.12, 10:35
Житель наукограда получил сильные ожоги. Сейчас он находится в больнице.

Этот случай произошел в многоквартирном доме на улице Энгельса.

Как сообщили 26 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области, температура воды из крана превышала допустимую норму.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас ведётся расследование.

жкх
жкх
18+