В Обнинске мужчина получил ожоги в собственной ванне
Житель наукограда получил сильные ожоги. Сейчас он находится в больнице.
Этот случай произошел в многоквартирном доме на улице Энгельса.
Как сообщили 26 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области, температура воды из крана превышала допустимую норму.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас ведётся расследование.
