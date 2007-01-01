0...+1 °С
Обнинск

В Обнинске разрешили бесплатно ездить в автобусах

Дмитрий Ивьев
26.12, 16:35
Из-за ограничений в работе мобильного интернета терминалы безналичной оплаты не функционируют, заявили в пятницу, 26 декабря, в «Обнинском городском транспорте».

- Это не техническая поломка. Как только связь будет восстановлена – система безналичной оплаты вновь будет работать, - заверили там. - Просим вас отнестись к ситуации с пониманием.

Пока проблема сохраняется, обнинцам разрешили ездить бесплатно.

транспорт
