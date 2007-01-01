Жительница Обнинска отдала мошенникам более 200 тысяч рублей

Женщина лишилась крупной суммы после разговора с телефонными аферистами. Злоумышленник позвонил ей, представившись сотрудником Пенсионного фонда, и сообщил, что нужно пересчитать пенсию. Затем он попросил продиктовать код из SMS - женщина выполнила просьбу, рассказали 26 декабря в полиции.

Сразу после этого сработал автоответчик, который дал другой номер. По нему женщина дозвонилась до сотрудника службы поддержки, который сказал, будто от её имени уже оформили кредит на миллион рублей. Испугавшись, она поверила и согласилась задекларировать свои сбережения - около 200 тысяч рублей наличными - чтобы «перевести их на безопасный счёт».

После перевода денег в банке она узнала, что никаких кредитов не было. Тогда она срочно заблокировала возможность оформления займов на своё имя и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, идёт расследование.