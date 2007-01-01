В Обнинске перекроют проспект Ленина 31 декабря

Это связано с проведением пробега «Новогодний хоровод», сообщили в администрации города.

Транспорт не сможет проехать с 7:00 до 12:00 по проезду в районе Дома учёных от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Усачёва, а также с 8:30 до 10:00 по чётной стороне пр. Ленина от пересечения с ул. Усачева до пересечения пр. Ленина с ул. Славского.

С 8:30 до 10:00 остановят движение общественного транспорта: №1, 2АБЗ, 2КГ, 3АБЗ, 3КГ, 4А, 4Б, 5, 12 и 13. Остальные маршруты будут ходить в штатном режиме.