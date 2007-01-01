-1...0 °С
Обнинск

В Обнинске спилили пихты на улице Ленина

Евгения Родионова
26.12, 11:20
В пятницу, 26 декабря, жительница Обнинска оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой дать официальное объяснение опиловки пихты возле дома №188 на улице Ленина.

По её словам, люди уже сутки не могут узнать официальную причину.

— Должно же быть официальное пояснение. Будут копать или с деревьями было что-то не так? Они радовали глаз, а теперь там лысо, и некуда будет укрыться от солнца. Там нередко люди ждут такси, например, после посещения офтальмологии. Очень грустно, это был красивый уголок, - написала горожанка.

— Пихты необходимо было спилить для организации круглосуточного входа в аптеку. Весной вокруг будут посажены такие же деревья, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Обнинска.

обнинск
