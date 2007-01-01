В Обнинске водителей попросили не превышать скорость

В ночь на пятницу, 26 декабря, там прошёл сильный снегопад.

- Коммунальные службы со вчерашнего вечера перешли на усиленный режим работы, - прокомментировали ситуацию в администрации города. - Уборка снега и противогололёдная обработка в первую очередь проводятся на центральных городских магистралях.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными, особенно перед пешеходными переходами.